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3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü serbest

Florya'da doğum günü kutlaması dönüşü makas atarak kaza yapan ve araçtaki üç gencin ölümüne neden olan alkollü sürücü, tahliye edildi.

İHA | 02.07.2018 - 11:43..
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25 Şubat gecesi Florya'da meydana gelen kazada, doğum günü kutlamasından dönen gençlerin içerisinde bulunduğu araç kaza yapmış, olayda 3 genç hayatını kaybetmişti.

KAZANIN NEDENİ ALKOL

Kaza sonrası yaralıların ifadesini alan polis, aracı kullanan alkollü sürücü Yaman Bayraktaroğlu'nun kazaya sebebiyet verdiğini belirledi.

3 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücüsü Yaman Bayraktaroğlu, kazadan üç ay sonra adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü serbest

Savcılık tahliyeye itiraz etti ancak mahkeme itirazı reddetti. Kazada hayatını kaybeden Deniz Ulaş Saral (26), Ozan Börekçi (27) ve Çağlar Yılmaz’ın (27) aileleri de tahliye kararına tepki gösterdi.

3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü serbest

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