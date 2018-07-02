3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü serbest

25 Şubat gecesi Florya'da meydana gelen kazada, doğum günü kutlamasından dönen gençlerin içerisinde bulunduğu araç kaza yapmış, olayda 3 genç hayatını kaybetmişti.

KAZANIN NEDENİ ALKOL

Kaza sonrası yaralıların ifadesini alan polis, aracı kullanan alkollü sürücü Yaman Bayraktaroğlu'nun kazaya sebebiyet verdiğini belirledi.

3 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücüsü Yaman Bayraktaroğlu, kazadan üç ay sonra adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Savcılık tahliyeye itiraz etti ancak mahkeme itirazı reddetti. Kazada hayatını kaybeden Deniz Ulaş Saral (26), Ozan Börekçi (27) ve Çağlar Yılmaz’ın (27) aileleri de tahliye kararına tepki gösterdi.