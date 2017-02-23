3. Köprü ve Avrasya Tüneli İstanbul trafiğini rahatlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen "Trafik Yoğunluk İndeksi" modeli kullanılarak yapılan araştırmayla Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nin kıtalararası geçiş trafiği üzerindeki etkisi araştırıldı.

TRAFİĞİ 3.KÖPRÜ YÜZDE 80, AVRASYA TÜNELİ YÜZDE 30 ORANINDA AZALTTI

Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü’nün açılmasıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) trafiğinde yüzde 80 oranında rahatlama gözlemlenirken, Avrasya Tüneli’nin açılmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün trafiğinde yüzde 30 oranında rahatlama gözlemlendi.

SEYAHAT SÜRELERİ YÜZDE 40 AZALDI

Araştırma kapsamında; 2016 yılı Ocak-Ekim ayları arasındaki YSS Köprüsü’nün açılışından önceki ve sonraki seyahat süreleri incelendi. FSM Köprüsü Avrupa-Anadolu seyahat süresinde yüzde 42 kısalma, Anadolu-Avrupa yönünde ise, yüzde 28’e varan oranlarda kısalma olduğu gözlemlendi.

AVRASYA TÜNELİ ORTALAMA HIZLARI YÜZDE 30 ARTTIRDI

Araştırmada, Avrasya Tüneli’nin açılışından önceki 2016 yılı Ekim-Aralık ayları arasındaki ortalama hızlar da incelendi. Avrasya Tüneli ve revize edilen sahil yolunun, köprü geçişleri ile D100 ve TEM güzergahlarındaki trafikte hissedilir rahatlama sağladığı görüldü. Avrasya Tüneli açıldıktan sonra; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde (akşam zirve saatte) ortalama hızlarda yüzde 30’a varan oranlarda artış ve seyahat süresinde ise yüzde 23’e varan oranlarda kısalma, Avrupa-Anadolu yönünde ortalama hızlarda yüzde 17’ye varan artış ve seyahat süresinde yüzde 13’e varan kısalma olduğu gözlemlendi.