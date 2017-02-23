taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.069
USD
3,5792
EURO
3,7780
ALTIN
142,43
PETR
56,6400

3. Köprü ve Avrasya Tüneli İstanbul trafiğini rahatlattı

İBB'nin trafik indeksi araştırmasında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin trafiği rahatlattığı görüldü.

23.02.2017 - 12:53
  1. Haberler
  2. İç Haber

3. Köprü ve Avrasya Tüneli İstanbul trafiğini rahatlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen "Trafik Yoğunluk İndeksi" modeli kullanılarak yapılan araştırmayla Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nin kıtalararası geçiş trafiği üzerindeki etkisi araştırıldı.

TRAFİĞİ 3.KÖPRÜ YÜZDE 80, AVRASYA TÜNELİ YÜZDE 30 ORANINDA AZALTTI

Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü’nün açılmasıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) trafiğinde yüzde 80 oranında rahatlama gözlemlenirken, Avrasya Tüneli’nin açılmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün trafiğinde yüzde 30 oranında rahatlama gözlemlendi.

SEYAHAT SÜRELERİ YÜZDE 40 AZALDI

Araştırma kapsamında; 2016 yılı Ocak-Ekim ayları arasındaki YSS Köprüsü’nün açılışından önceki ve sonraki seyahat süreleri incelendi. FSM Köprüsü Avrupa-Anadolu seyahat süresinde yüzde 42 kısalma, Anadolu-Avrupa yönünde ise, yüzde 28’e varan oranlarda kısalma olduğu gözlemlendi.

3. Köprü ve Avrasya Tüneli İstanbul trafiğini rahatlattı

AVRASYA TÜNELİ ORTALAMA HIZLARI YÜZDE 30 ARTTIRDI

Araştırmada, Avrasya Tüneli’nin açılışından önceki 2016 yılı Ekim-Aralık ayları arasındaki ortalama hızlar da incelendi. Avrasya Tüneli ve revize edilen sahil yolunun, köprü geçişleri ile D100 ve TEM güzergahlarındaki trafikte hissedilir rahatlama sağladığı görüldü. Avrasya Tüneli açıldıktan sonra; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde (akşam zirve saatte) ortalama hızlarda yüzde 30’a varan oranlarda artış ve seyahat süresinde ise yüzde 23’e varan oranlarda kısalma, Avrupa-Anadolu yönünde ortalama hızlarda yüzde 17’ye varan artış ve seyahat süresinde yüzde 13’e varan kısalma olduğu gözlemlendi.

3. Köprü ve Avrasya Tüneli İstanbul trafiğini rahatlattı

3. Köprü ve Avrasya Tüneli İstanbul trafiğini rahatlattı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti

Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti

318
FETÖ 500 kripto rütbeliyle ikinci darbeye hazırlandı

FETÖ 500 kripto rütbeliyle ikinci darbeye hazırlandı

72
Avrupa Birliği'nden HDP açıklaması

Avrupa Birliği'nden HDP açıklaması

198
Mehmet Şimşek: Öğretmenlerimizi yeniden eğitmeliyiz

Mehmet Şimşek: Öğretmenlerimizi yeniden eğitmeliyiz

257
Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın

Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın

22
Barcelona'nın genç yeteneği muazzam bir gol attı - İZLE

Barcelona'nın genç yeteneği muazzam bir gol attı - İZLE

9
Savcılıktan hakem Deniz Ateş Bitnel hakkında karar

Savcılıktan hakem Deniz Ateş Bitnel hakkında karar

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM