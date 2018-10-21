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3. Köprü'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda lastiği patlayan tır çarptığı bariyerlerde asılı kaldı.

İHA | 21.10.2018 - 03:24..
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Saat 22.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

3. Köprü'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti


OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Avrupa yakasından Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne doğru ilerleyen Necati Karagöz yönetimindeki tabak ve bardak yüklü tır, lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın kupa kısmı bariyerlerin üzerinde asılı kalırken, sürücü Necati Karagöz ve yanında bulunan arkadaşı Osman Köse sıkışarak feci şekilde can verdi.

3. Köprü'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti


YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırda sıkışan sürücü Necati Karagöz ve Osman Köse’nin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yapılan incelemelerin ardından sürücü ve arkadaşının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kaza sonrasında olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi.

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