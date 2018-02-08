Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatarak Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere üst üste darbeler vurmasından sonra açıklama yapan Türk Tabipler Birliği, Türk askerinin geri çekilmesini istemişti.

TERÖRİSTLERİ SEVİNDİREN AÇIKLAMA

Türkiye'ye ihanet olarak nitelendirilen bu açıklama, Kandil'de PKK elebaşları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

TÜRK İFADESİ ÇIKARILACAK

Yaşanan tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele takoz olmaya kalkan TTB ve benzeri odaların isimlerinden Türk ifadesinin çıkarılmasını işaret etti.

TÜM PROJELERE TAKOZ OLMA HEDEFİ

TTB'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamalar, Habertürk canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programında da masaya yatırıldı.

Programın konuklarından gazeteci Nagehan Alçı, çarpıcı bilgiler paylaştı.

Sorunun sadece TTB'de olmadığını belirten Alçı, TMMOB'de de benzer problemlerin olduğunu belirtti.

3. Köprü'ye proje çizen 3 mimar meslekten men edildi

"3 MİMAR MESLEKTEN MEN EDİLDİ"

Gazeteci Alçı, "Bir odaya istersem üye olurum, istersem olmam. Çok vahim bir şey söyledim... TMMOB; 3 mimarı, 3. Köprü'ye proje çizdi diye meslekten men kararı verdi. Bu kadar vahim bir şey...

"DEMOKRASİ TARTIŞACAKSAK..."

Demokrasi tartışacaksak bunlardan bahsedelim. Demokrasi meselesinden bahsetmek için öncelikle bu kurumların demokratik olması gerekir." diye konuştu.

Nagehan Alçı, 3 mimar hakkında alınan meslekten men kararının mahkemeden döndüğünü de sözlerine ekledi.

Türkiye düşmanı odalara üye olma zorunluluğu kaldırılıyor haberi