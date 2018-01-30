AVM hırsızı İsrailli kadın yakalandı

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde bulunan 3 farklı giyim mağazasında, kıyafetlerin eksildiğini gören mağaza çalışanları, durumu polise bildirdi.
Mağazaya gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede toplam 3 mağazada hırsızlık olayının gerçekleştiğini belirledi.
GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ
İş yerlerindeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, hırsızlığın bir kadın tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.
GÖZALTINA ALINDI
AVM içindeki güvenlik kameralarından kadının gittiği güzergâhı belirleyen ekipler, İsrail uyruklu 31 yaşındaki R.B.’yi çıkışta gözaltına aldı.
ÇALINAN 17 PARÇA KIYAFETE ULAŞILDI
Yapılan aramada kadının çantasında alarm kilitleri sökülerek çalınan 17 parça kıyafete ulaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen R.B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.