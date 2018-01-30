AVM hırsızı İsrailli kadın yakalandı

2

NYT'nin yazdığı YPG'nin kahramanlık hikayesi yalan çıktı

Geçtiğimiz günlerde New York Times gazetesi (NYT) YPG'li bir kadın teröristin intihar eylemi yaparak Türk askerlerini öldürdüğünü yazmıştı. Ancak gerçeğin çok farklı olduğu ortaya çıktı.