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3 maliyeci Reina saldırısı sırasında denetimdeydi

Reina’ya denetime giden 3 vergi uzmanı çatışma başladığında kurşunlardan kendilerini muhasebe odasına kilitleyerek kurtuldu.

Ajanslar | 05.01.2017 - 07:41
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Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, İstanbul Vergi Dairesi’ne bağlı çalışan 3 müfettiş, yılbaşı gecesi Ortaköy’de bulunan gece kulübü Reina’ya gitti.

GÖZLEM YAPIYORLARDI

Saldırının olduğu saate yakın bir zaman diliminde kulüpte olan vergi müfettişleri bir süre kasada ve masalarda oturup gözlem yapmaya başladılar.

Gözlemin yeterli olması ve saatin de ilerlemesi sonucu müfettişler muhasebe odasına geçtiler. Maliyecileri asıl olarak kurtaran da bu oldu.

ODAYI KİLİTLEDİLER

Bir süre muhasebe odasında kayıtları inceleyen müfettişler, silah sesleri duymaya başladı. Silah seslerinin yaklaşması ve sona ermemesi üzerine endişelenen müfettişler önce kapıyı kilitledi.

CAMLARI KIRARAK ATLADILAR

Bir süre beklediler. Ancak korkunç silah sesleri ve çığlıklardan ciddi bir saldırı olduğunu anlayan maliyeciler bu kez camları kırarak pencereden atladı ve canlarını böylece kurtardılar.

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