Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Tarihi Uzun Çarşı'da 12 yaşında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğinde 60 yılı geride bırakan Abidin Uzun, tavanının alçak olması nedeniyle ayağa bile kalkamadığı 3 metrekarelik dükkanında ailesinin rızkını çıkartıyor.

30 YILDIR BU DÜKKANDA

Evli ve 2 çocuk babası Uzun, 1957 yılında çırak olarak başladığı mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Yaşının geçtiğini, yaptığı işin eğlencelik hale geldiğini aktaran Abidin Uzun, mesleğini sevdiği için yaptığını ve 30 yıldır bu dükkanda olduğunu anlattı.

3 metrekarelik dükkanda geçen bir ömür VİDEO

"YENİLER TAMİR İŞİN BAKMAZLAR"

Mesleğinde eski ustalardan olduğu için eski müşterilerinin çok olduğunu belirten Uzun, "Yeniler zaten ayakkabı tamir işine bakmıyor. Yenilerin kazançları yüksektir, pek tamir işine bakmazlar. Normal bizim yaştakiler, bizden sonraki kuşak bu konuda güzel. Onlar da bize yetiyor. Şimdiki nesil zaten ayakkabıyı boyatmasını sevmiyor. 'Benim ayakkabım mat olsun' diyor. Bizim delikanlılık zamanımızda günde 2 defa ayakkabı boyattığımız olurdu. Güzel olsun diye en az 15 günde bir ense tıraşı olurduk, şimdi öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Bu meslekteki kazancıyla 2 çocuk büyüttüğünü, mesleğini dükkana gelemeyecek seviye gelene kadar devam ettirmeyi düşündüğünü vurgulayan Abidin Uzun, ihtiyaç sahibi olmamasına rağmen dükkanını her gün aynı saatte açmaya devam ettiğini bildirdi.

"30 SENEDE İKİ DEFA KAFAMI VURDUM"

Dükkanının tavan yüksekliğinin 1 metre 30 santimetre olmasına rağmen hiç zorlanmadığını anlatan Uzun, "Alıştım, gayet rahatım. Mesela tavan alçaktır, bana derler ki 'Kafanı tavana vurmuyor musun?' 30 senede 2 kere vurdum. İnsanlar şükrettikten sonra... Küçük şeylerden mutluluk duyan kişileriz. Gözüm hiç yükseklerde olmadı, daima şükürle şimdiye kadar götürdük. Merdiven altında çalıştığım için bana acıyanlar oluyor. Yaşlı bir kadın, 'Gel bizim mahallede kocaman dükkanım var, ben senden kira da almayacağım' dedi. Zekat teklif edenler, fitre verecekler oldu ama ben bu çarşıda senelerim geçtiği için bütün komşularımla irtibatım iyidir. Herhangi bir huzursuzluğum yok." ifadelerini kullandı.