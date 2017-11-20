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3 milyon liralık hırsızlık yapıp çadırda yaşayan çete yakalandı

İstanbul'da banka ve tapu dairelerinden takip ettikleri mağdurların parasını çalan çete ele geçirildi.

20.11.2017 - 15:21
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İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından son günlerde artan, yüklü miktarda para çalınan kapkaç olayları üzerine soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede mağdurların tapu dairesinden, bankadan para çektikten sonra şüpheliler tarafından takip edildiği ve bir süre sonra kapkaça uğradıkları tespit edildi.

3 milyon liralık hırsızlık yapıp çadırda yaşayan çete yakalandı

DUR İHTARINA UYMAYINCA YAKAYI ELE VERDİLER

Polis güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek eşkallerine ulaştığı şüphelileri takip için özellikle tapu daireleri önünde pusu kurdu. 15 gün süren beklemenin ardından 16 Kasım 2017 tarihinde Arnavutköy'de bulunan tapu dairesi önünde şüpheli bir şekilde dolaşan lüks otomobil takibe alındı. İçinde aranan şüphelilerin eşkaline benzeyen kişilerin bulunduğu otomobilin Kağıthane'ye kadar takip edilmesinin ardından durdurmak için "Dur" ihtarı yapıldı. Ancak araç, ihtara uymadan, polis araçlarına çarparak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine açılan ateş sonucu lastiği patlayan araç dururken, araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

3 milyon liralık hırsızlık yapıp çadırda yaşayan çete yakalandı

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerden Emir Ş.(25)'nin cezaevi firarisi olduğu ve daha önceden 16 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Şebekenin lideri olduğu tespit edilen şüphelinin 8 olaydan da arandığı öğrenildi. Diğer şüpheliler Muhabbet M.(23), Aşır M.(19), Haydar M.(19) 'nin de daha önceden polise mukavemet, devlet malına zarar vermek, kasten yaralama, kapkaç, yağma, sahtecilik gibi suçlardan çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Bir diğer şüpheli Muharrem Z. (51)'in ise daha önceden bir kaydının bulunmadığı öğrenildi.

3 milyon liralık hırsızlık yapıp çadırda yaşayan çete yakalandı

3 MİLYON LİRA ÇALDILAR

Polis soruşturmasında şüphelilerin banka ve tapu dairesi, noter gibi yerlerden takip ettikleri yüklü miktarda parayla çıkan mağdurları takip ederek uygun bir yer bulduklarında kapkaç yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin 14 ayrı olayda yaklaşık 3 milyon lirayı bu şekilde çaldıkları ortaya çıktı.

3 milyon liralık hırsızlık yapıp çadırda yaşayan çete yakalandı

YAKALANMAMAK İÇİN ÇADIRDA YAŞIYORLARDI

Öte yandan polis, şüphelilerin yakalanmamak için ev yerine çadırda yaşadıklarını tespit etti. Eylem yapmak için İstanbul'un sınır ilçelerini tercih eden şüphelilerin her gece başka bir yerde kurdukları çadırlarda geceledikleri tespit edildi. Öte yandan çete üyelerinin, her eylem için bir lüks araç satın aldıkları, hırsızlıkta kullandıktan sonra sattıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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