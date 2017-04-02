3 milyona yakın seçmenimiz 57 ülkede referandum için oy kullanıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun başkanlığını yaptığı, Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi bu yıl seçmenin iradesini sandığa yansıtabilmek için sistemli bir çalışma yaptı.

AK PARTİ'NİN YURT DIŞI SEÇMEN İÇİN HAZIRLADIĞI ÇALIŞMA: SEÇİM YOLU

Referandum tarihinin resmi olarak açıklanmasından çok önce çalışmalara başlayan ekip, seçmeni sandığa çekmek için oldukça kapsamlı bir çalışmaya imza atarak ilk kez kullanılan bir yönetim sistemi oluşturdu. Oluşturulan sistemlerin başında da Seçim Yolu adlı çalışma geliyor.

1 KASIMDA UYGULANMIŞTI

Seçim Yolu, ilk olarak seçim otobüslerinin planlanması ve seçmenin bilgilendirilmesi amacıyla kurulan bir sistem ve 1 Kasım seçimlerinde de kullanılmıştı.

16 NİSAN İÇİN, DAHA KAPSAMLI HALE GETİRİLDİ

Yeneroğlu başkanlığında toplanan ekip, YSK tarafından tüm partilere verilen seçmen listeleri üzerinde titizlikle çalıştı.

İl, ilçe hatta mahalle düzeyinde seçmen haritası çıkarıldı, seçmene ulaşma işlemlerinden, seçmene yönelik ulaşım planlamaya kadar tüm analizler AK Parti'nin Seçim Yolu adlı geniş kapsamlı sistemi üzerinden uygulamaya konuluyor.

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