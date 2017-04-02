taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.947
USD
3,6341
EURO
3,8737
ALTIN
145,81
PETR
53,6400

3 milyona yakın seçmenimiz 57 ülkede referandum için oy kullanıyor

AK Parti, Seçim Yolu adlı uygulamasıyla yurt dışında yaşayan seçmenlerin sandığa ulaşmalarını kolaylaştırıyor.

02.04.2017 - 14:13
  1. Haberler
  2. Gündem
3 milyona yakın seçmenimiz 57 ülkede referandum için oy kullanıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun başkanlığını yaptığı, Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi bu yıl seçmenin iradesini sandığa yansıtabilmek için sistemli bir çalışma yaptı.

AK PARTİ'NİN YURT DIŞI SEÇMEN İÇİN HAZIRLADIĞI ÇALIŞMA: SEÇİM YOLU

Referandum tarihinin resmi olarak açıklanmasından çok önce çalışmalara başlayan ekip, seçmeni sandığa çekmek için oldukça kapsamlı bir çalışmaya imza atarak ilk kez kullanılan bir yönetim sistemi oluşturdu. Oluşturulan sistemlerin başında da Seçim Yolu adlı çalışma geliyor.

1 KASIMDA UYGULANMIŞTI

Seçim Yolu, ilk olarak seçim otobüslerinin planlanması ve seçmenin bilgilendirilmesi amacıyla kurulan bir sistem ve 1 Kasım seçimlerinde de kullanılmıştı.

16 NİSAN İÇİN, DAHA KAPSAMLI HALE GETİRİLDİ

Yeneroğlu başkanlığında toplanan ekip, YSK tarafından tüm partilere verilen seçmen listeleri üzerinde titizlikle çalıştı.

İl, ilçe hatta mahalle düzeyinde seçmen haritası çıkarıldı, seçmene ulaşma işlemlerinden, seçmene yönelik ulaşım planlamaya kadar tüm analizler AK Parti'nin Seçim Yolu adlı geniş kapsamlı sistemi üzerinden uygulamaya konuluyor.

SEÇİM YOLU TIKLA

(Resimleri büyütmek için üzerine tıklayın)3 milyona yakın seçmenimiz 57 ülkede referandum için oy kullanıyor

3 milyona yakın seçmenimiz 57 ülkede referandum için oy kullanıyor

3 milyona yakın seçmenimiz 57 ülkede referandum için oy kullanıyor

3 milyona yakın seçmenimiz 57 ülkede referandum için oy kullanıyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri

56
Sivas'ta 2 işçi mermer blokların arasında can verdi

Sivas'ta 2 işçi mermer blokların arasında can verdi

34
CHP'li Aykut Erdoğdu: 3. havalimanı gereksizdi

CHP'li Aykut Erdoğdu: 3. havalimanı gereksizdi

496
Bayraktar: Hedefimiz daha büyük insansız uçaklar

Bayraktar: Hedefimiz daha büyük insansız uçaklar

61
Boris Johnson'dan AB'ye Cebelitarık tepkisi

Boris Johnson'dan AB'ye Cebelitarık tepkisi

99
DEAŞ karşıtı koalisyon: 229 sivili yanlışlıkla öldürdük

DEAŞ karşıtı koalisyon: 229 sivili yanlışlıkla öldürdük

51
Darbeci Tuğamiral: Erdoğan kaçtı haberini yayalım

Darbeci Tuğamiral: Erdoğan kaçtı haberini yayalım

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM