3 milyonluk pırlantaları gasp edenler, 24 saatte yakalandı

Bahçelievler Kuyumcukent Köprüsü üzerinde 8 Ocak günü meydana gelen olayda, Kuyumcukent’te toptan altın mağazası bulunan Mehmet K. ve Mehmet A. yanlarına aldıkları 11 kilogram altın ve pırlanta yüzükleri Anadolu’ya pazarlamak için yola çıktı.

ZİYNET EŞYALARIN OLDUĞU ÇANTAYI ÇALDILAR

Mağazadan çıktıktan dakikalar sonra siyah renkli lüks bir araçla önleri kesildi. Araçtan inen yüzleri maskeli 4 şahıs ellerindeki pompalı tüfekleri Mehmet K. ve Mehmet A.’nın içinde bulunduğu araca doğrultarak ateş etmeye başladı.

Saldırının ardından aracın arka koltuğunda bulunan 3 milyon değerinde ziynet eşyasının bulunduğu çantayı alan saldırganlar kayıplara karıştı. Mehmet K. ve Mehmet A. saldırıdan yara almadan kurtuldu.

24 SAATE YAKALANDILAR

Olayın mağdurları Mehmet K. ve Mehmet A.’nın ihbarı üzerine polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. İhbarı alan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobili, Kemerburgaz, Pirinççi köyü yakınlarında bir arazide terk edilmiş olarak bulundu.

Ekipler köy girişinde bulanan kameradaki görüntüleri inceleme altına aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, bir taksinin aynı noktadan bir kaç kez geçtiğini fark etti. Plakası belirlenen taksinin sürücüsü Can Ş.(30)’ye ulaşan ekipler, şoförü gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Taksi şoförü ifadesinde 4 kişiyi otomobiline aldığını ancak şahısları daha önceden tanımadığını söyledi. Taksicinin, şüpheli şahısları indirdiğini iddia ettiği yerde yapılan incelemede soyguncuların bindiği bir diğer araç tespit edildi. Bunun üzerine aracın sahibi Hasan T.S.(34) de gözaltına alındı.

Gözaltındaki şahısların ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonda olaya karıştıkları iddia edilen saklandıkları yerde kıskıvrak yakalandı. Harun S.(22), Soner G.(28) Bilal P.(27) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Hasan T.S.(34), Harun S.(22), Soner G.(28) Bilal P.(27) tutuklanırken taksi sürücüsü Can Ş. serbest bırakıldı.



