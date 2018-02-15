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3 mültecinin kaçış yolculuğu 100 metre sürdü

Pendik’te Gümrüklü sahaya girmek için sıra bekleyen tırın üst brandasını falçata ile yarıp içine giren üç mülteci, diğer tır şoförlerinin ihbarıyla yakalandı.

İHA | 15.02.2018 - 10:03..
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İstanbul Pendik’te, RO-RO gemileri ile yurt dışına çıkmak için sıra bekleyen tırların birinin üstünde üç kişi gören diğer tır sürücüleri, durumu polise haber verdi.

Olay yerine gelen Pendik Asayiş büro ekipleri, tır yurt dışına çıkış yapacağından mühürlenmiş dorse kapısını açamadıkları için Gümrük Muhafaza ekiplerinden yardım istediler.

3 mültecinin kaçış yolculuğu 100 metre sürdü

KAMERAYLA KONTROL EDİLDİ

İlk önce kamera ile incelenen dorsenin içinde üç kişinin olduğu belirlendi. Ardından dorsenin tente olan üst tarafında bir yarık gören ekipler aracın kapılarını açmak için tırı, tekrar termal kameradan geçirerek kontrol için gümrüklü saha içine aldılar. Aracın içinde yapılan detaylı arama sonucunda ikisi Suriyeli biri Iraklı üç mültecinin dorseden çıkarıldığı açıklandı.

3 mültecinin kaçış yolculuğu 100 metre sürdü

"FALÇATA İLE İÇİNE GİRMİŞLER"

Öte yandan tır sürücüsü Hüseyin Kaydırak, “İngiltere’ye gitmek için, yola çıkacaktık. Gemi sırası beklerken karanlık ve ağaçlık bir alanda, ağaçlardan inerek ellerindeki falçata ile içine girmişler. İngiltere’ye giden tırla yurt dışına kaçmak istemişler.” dedi.

Gümrük Muhafaza Ekipleri tır dorsesinden çıkan mültecilerle ilgili soruşturması devam ediyor.

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