3 otobüs yolcusunda 2 kilo 574 gram esrar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri, Malatya-Kayseri karayolunda kontrol ettikleri bir otobüsün bagajında 2 ayrı paket halinde 1 çanta ile bavuldaki giyim eşyaları arasına gizlenen 2 kilo 574 gram esrar buldu.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Esrarın, Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nden yola çıkarak, yakalanmamak için, Kayseri’ye gelinceye kadar 5 aynı otobüs değiştiren Z.T, M.C. ve S.Y.’e ait olduğu belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, 2 esrar paketi adli emanete teslim edildi.











