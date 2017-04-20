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3 otobüs yolcusunda 2 kilo 574 gram esrar ele geçirildi

Kayseri'de yakalanmamak için 5 otobüs değiştiren 3 yolcunun bagajlarında 2 kilo 574 gram esrar ele geçirildi.

20.04.2017 - 11:02
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kayseri

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile  Mücadele Şube ekipleri, Malatya-Kayseri karayolunda  kontrol ettikleri bir otobüsün bagajında 2 ayrı paket halinde 1 çanta ile bavuldaki giyim eşyaları arasına gizlenen 2 kilo 574 gram esrar buldu.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Esrarın, Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nden yola çıkarak, yakalanmamak için, Kayseri’ye gelinceye kadar 5 aynı otobüs değiştiren Z.T, M.C. ve S.Y.’e ait olduğu belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, 2 esrar paketi adli emanete teslim edildi.

3 otobüs yolcusunda 2 kilo 574 gram esrar ele geçirildi




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