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3 otomobil çarpıştı: Yolda yürüyen polis yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

23.01.2017 - 23:38
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3 otomobil çarpıştı: Yolda yürüyen polis yaşamını yitirdi

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 79 DZ 656 plakalı otomobil, merkez Karaköprü ilçe girişinde Yücel D'nin kullandığı 63 DE 514 plaka otomobile arkandan çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek yol kenarında yürüyen polis memuru Recep Yanmaz'a çarptı.

3 otomobil çarpıştı: Yolda yürüyen polis yaşamını yitirdi

POLİS MEMURU OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yücel D'nin kullandığı otomobil ise çarpmanın etkisiyle karşı yönden gelen Turgut A'nın kullandığı 21 BR 251 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada polis memuru Yanmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen sürücü 112 acil servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis memuru Yanmaz'ın naaşı ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.

3 otomobil çarpıştı: Yolda yürüyen polis yaşamını yitirdi VİDEO

3 otomobil çarpıştı: Yolda yürüyen polis yaşamını yitirdi

Kaza nedeniyle Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu yaklaşık 2 saat tek taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

3 otomobil çarpıştı: Yolda yürüyen polis yaşamını yitirdi

3 otomobil çarpıştı: Yolda yürüyen polis yaşamını yitirdi

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