3 polise uyuşturucu gözaltısı

1 Rusya'da haftasonları alkol yasaklanıyor Rusya'da Sağlık Bakanlığı'na haftasonu alkol satışının yasaklanmasını öngören bir yasa teklifi sunuldu.

2 Hayatı yaşamayı bize kim öğretiyor Hayatı yaşarken kim olduğumuzu bulma konusunda ne kadar marifetliyiz?

3 Basamakları hareket eden merdiven icat edildi ABD'li araştırmacı Yun Seong Song, yürümekte zorlanan yaşlılar için basamakları hareket eden bir merdiven icat etti.

4 Basamakları hareket eden merdiven icat edildi ABD'li araştırmacı Yun Seong Song, yürümekte zorlanan yaşlılar için basamakları hareket eden bir merdiven icat etti.

5 Demokrasi nöbetlerinde vatandaş kan bağışına koştu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma alanlarında kurulan kan bağışı merkezleri vatandaşların akınına uğradı.

6 Rizeli mucit klima yaptı Sıcak havadan bunalan Rizeli amca, yaptığı klimayla serinliyor.