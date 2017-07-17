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3 polise uyuşturucu gözaltısı

Fatih'te uyuşturucu operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı. İrtibatlı oldukları 3 polis hakkında da "rüşvet alma" suçundan işlem yapıldı.

17.07.2017 - 14:11
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te sokakta uyuşturucu madde satan ve "torbacı" olarak bilinen kişileri yakalamak amacıyla belirlenen adreslere helikopter destekli operasyon düzenledi.

3 polise uyuşturucu gözaltısı

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 1 kilo 352 gram esrar, 1 kilo 150 gram bonzai, 80 gram kokain, 25 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 44 mermi, uyuşturucu yapımında kullanılan 3 şişe sıvı kimyasal madde ve 1 şişe toz kimyasal madde, esrar öğütücüsü ile alüminyum folyolar ele geçirildi.

3 POLİSE RÜŞVET GÖZALTISI

Operasyonda, şüphelilerle irtibatlı oldukları öne sürülen 3 polis memuru da "rüşvet alma" suçundan gözaltına alındı.

3 polise uyuşturucu gözaltısı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 kişiden 27'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye gönderilen 3 şüpheli polisin de adli kontrol kararıyla serbest kaldığı, haklarında başlatılan idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

3 polise uyuşturucu gözaltısı

3 polise uyuşturucu gözaltısı

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