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3 teröristin vurulduğu an kamerada

Zeytin Dalı Harekatı'nda ZMA aracındaki askerlerimizin, 3 teröristi vurduğu anların görüntüsü paylaşıldı.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 09:37..
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3 teröristin vurulduğu an kamerada

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Afrin’deki terörist unsurlara yönelik harekâtta TSK ve ÖSO'nun, kent merkezine yönelik derinlemesine operasyonları başarıyla sürüyor.

Terör örgütü PKK/YPG'yi işgal ettiği Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyon gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri kıskaca almış durumda.

3 TERÖRİSTİN VURULDUĞU AN

Zeytin Dalı Harekatı'nda ZMA aracındaki askerlerimizin, 3 teröristi vurduğu anların görüntüsü de @derinkuvvet Twitter hesabından paylaşıldı. Görüntülerde teröristlerin kaçıştığı ancak tam isabetle vurulduğu görülüyor.

İşte o anlar:

Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerin avlandığı anlar VİDEO

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