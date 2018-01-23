3 teröristin vurulduğu an kamerada

Afrin’deki terörist unsurlara yönelik harekâtta TSK ve ÖSO'nun, kent merkezine yönelik derinlemesine operasyonları başarıyla sürüyor.
Terör örgütü PKK/YPG'yi işgal ettiği Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyon gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri kıskaca almış durumda.
3 TERÖRİSTİN VURULDUĞU AN
Zeytin Dalı Harekatı'nda ZMA aracındaki askerlerimizin, 3 teröristi vurduğu anların görüntüsü de @derinkuvvet Twitter hesabından paylaşıldı. Görüntülerde teröristlerin kaçıştığı ancak tam isabetle vurulduğu görülüyor.
İşte o anlar:
Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerin avlandığı anlar VİDEO