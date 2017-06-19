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3 ülkenin Katar vatandaşlarına verdiği süre doldu

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in, kendi topraklarında yaşayan Katarlılara ülkelerini terk etmeleri için verdiği 14 günlük süre son buldu.

19.06.2017 - 07:43
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Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurması, bu ülkedeki vatandaşlarına geri dönmeleri için çağrı yapması ve kendi topraklarındaki Katarlılara da ülkelerini terk etmeleri için tanıdığı 14 günlük süre, bu ülkelerin yerel saatiyle 24.00'te son buldu.

1.927 KATARLI

Bu üç ülkenin vatandaşı olup ülkelerine dönenler ile bu ülkelerde yaşayıp da Katar'a dönenlerin sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte Katar'daki İnsan Hakları Ulusal Komitesi, daha önce yayımladığı raporda, Katar'da bu ülkelerin vatandaşı olan 11 bin 387 kişinin bulunduğunu, bu ülkelerde ise bin 927 Katarlının olduğunu açıklamıştı.

3 ülkenin Katar vatandaşlarına verdiği süre doldu

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