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Boğazında unutulan iğneden 18 yıl sonra kurtuldu

Manisa’nın Soma ilçesinde, geçirdiği bademcik ameliyatında boğazında iğne unutulan genç kız, kurtulabilmek için ölüm riskini göze alarak ameliyat oldu.

İHA | 25.02.2018 - 09:54..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Manisa’nın Soma ilçesinde, bademcik şikayetiyle 1999 yılında Soma Devlet Hastanesi’nde ameliyat olan Meltem Cansız’ın boğazında iğne unutuldu. 18 yıl boyunca boğazında iğne ile yaşayan ve şu anda 21 yaşında olan Meltem Cansız’ın tüm hayatı acı ve ağrılarla geçti.

Boğazında unutulan iğneden 18 yıl sonra kurtuldu

11 YIL SONRA İĞNE FARK EDİLDİ

Boğazındaki iğnenin acıları günden güne yıldan yıla artan Meltem Cansız, 11 yıl sonra 14 yaşında iğnenin fark edilmesiyle Ege Üniversitesi’nde bıçak altına yattı ancak ameliyatı başarısız geçti.

Lise öğreniminden sonra sağlık sorunları nedeniyle üniversiteye hazırlanamayan Meltem Cansız, acılarına rağmen yılmadı sabırla bekledi ve geçirdiği başarılı ameliyatla o iğneden 18 yıl sonra kurtuldu.

Boğazında unutulan iğneden 18 yıl sonra kurtuldu

İLK AMELİYATTA İĞNE BULUNAMADI

Boğazındaki iğneyle geçen 18 yılını anlatan Meltem Cansız, "14 yaşındayken kulak rahatsızlığım ortaya çıktı. Kafamın sağ tarafı ağrımaya başladı. Doktora gittik, hiçbir şey olmadığını söylediler. Sonrasında beni MR çekilmek üzere Akhisar’a yönlendirdi. Ancak bir türlü çekemediler. Üzerimde metal bir şey olduğunu söylediler baktılar ancak bir şey yoktu. Sonra doktorumuz röntgene yönlendirdi. Röntgen görüntüsünde ameliyattan kalma bir çengelli iğnenin boğazımda olduğu görüldü. Bunun için beni Ege Üniversitesi’ne sevk ettiler. Burada doktorlar bu ameliyatı yapabileceklerini ancak riskinin çok olduğunu söylediler. Biz yine de kabul ettik. 1,5 saatlik operasyon geçirdim ancak iğneyi bulmadıklarını söylediler.

"FELÇ OLMA RİSKİM FAZLAYDI"

2 sene kadar araştırma yaptık. Tekrardan beni ameliyat eden doktorumla görüştüm. ’Seni ben ameliyat ettim, tekrardan buna kalkışamam’ dedi. ’Sen bununla yaşamayı öğren’ en azından bunun için çabalama alınmaması daha iyi dediler. Ben daha genç bir kızım sonuçta bu iğneyle ömür boyu yaşayamazdım. Yaşanan bu olumsuzlukların ardından araştırmalarımız neticesinde en son İzmir’de özel bir hastaneye gittik. Oradaki doktorum Çağlar Çallı bey bana umut verdi. ’Bu iğneyi alacağız’ dedi. İnancımı kaybetmedim, sonucun ne olacağını bilmeden girdim ben o ameliyata. Ölüm, felç olma riskim çok fazlaydı. ’Yaşayamayabilirsin’ dediler, biz bile bile lades dedik. Sonucu da güzel oldu." dedi.

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