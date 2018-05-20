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3 yaşındaki Berkay'a çarpan sürücü kaçtı

İstanbul Fatih'te, hızla seyreden bir aracın çarptığı 3 yaşındaki minik Berkay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA | 20.05.2018 - 14:30..
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Fatih ilçesinde geçtiğimiz günlerde, dedesi Bahattin Toksoy’un alışveriş yaptığı  bakkalın önünde bekleyen 3 yaşındaki BerkayToksoy'a, caddeden geçen bir araç hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minik Berkay metrelerce sürüklendi. Kazaya karışan araç ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

O sırada dede Toksoy, kanlar içinde yerde yatan torununu, bir an önce hastaneye yetiştirilmesi için bir motosiklet sürücüsüne verdi.

3 yaşındaki Berkay'a çarpan sürücü kaçtı

MİNİK BERKAY YAŞAMINI YİTİRDİ

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen minik Berkay, yoğun bakıma alınmak üzere oradan başka bir hastaneye sevk edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.

3 yaşındaki Berkay'a çarpan sürücü kaçtı

"BİZ BUNU CİNAYET SAYIYORUZ"

Acılı baba Adnan Toksoy,"Burada caddede oldu. Çocuğum 3,5 yaşındaydı. Dedesi bakkala götürmek için çıkarmış evden. Arabanın sürati çoktu. Çocuğa çarptığı gibi durmadı. Biz bunu cinayet olarak sayıyoruz. Vurup kaçması bir cinayettir. Çocuğum motosikletle hastaneye götürülmüş. Çarpan kişi çocuğumu alıp arabasına koysaydı, çocuğum hayatta olabilirdi. Maalesef çocuğum motosikletle hastaneye gittiği için hem beyin kanaması hem de iç kanama geçirmiş. Vuran kişinin tutuklanıp içeride olduğu söyleniyor ama şu an net bir bilgi yok elimizde." dedi.

3 yaşındaki Berkay'a çarpan sürücü kaçtı

"FRENE BİLE DOKUNMADILAR"

Minik Berkay'ın dedesi Bahattin Toksoy, "Bu kaza değil. Ben de 30 yıllık şoförüm. Bu cinayettir. Bari dur. Ben motosiklet bularak onu hastaneye götürdüm. Arabayla götürseydi belki kurtarabilirdi. Kaçtı, hiç durmadılar. 2 kız, 2 erkek, frene bile dokunmadılar. Bu insan ceza yesin. Benim canım yandı başka anaların ciğeri yanmasın." şeklinde konuştu.

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