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3 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine sıkıştırdı

Kahramanmaraş'ta 3 yaşındaki Ahmet O.'nun sağ eli, annesi et çektiği sırada kıyma makinesinde sıkıştı. Minik Ahmet, acil serviste eli makineden çıkarıldıktan sonra ameliyata alındı.

DHA | 24.08.2018 - 16:48..
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Gaman Mahallesi'nde meydana gelen olayda, annesinin kurbanlık etini koyup, çalıştırdığı kıyma makinesine uzanan Ahmet O., sağ elini kaptırdı. Ailesi, minik Ahmet'in elini çıkaramayınca çocuğu makineyle birlikte Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürdü.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Acil serviste doktorlar itfaiyeden yardım istedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, acil serviste makineyi dağıtarak çocuğun elini çıkardı.

Elinde kesik ve ezilme olduğu belirtilen Ahmet, ardından doktorlar tarafından ameliyata alındı.

3 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine sıkıştırdı

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