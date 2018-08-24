3 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine sıkıştırdı

Lahmacun ve ayran fiyatlarının olay olduğu Bodrum'da lüks teknesiyle kıyıya yanaşan iş adamı, halka ikramlarda bulundu.

Daha önce yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edilen Leyla Birlik, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarak iltica istedi.

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Moskova'da İdlib zirvesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Moskova'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile bir hafta sonra yeniden bir araya geldi.