3 yaşındaki Erva kanserden yaşamını yitirdi

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Serhat Uzunoğlu ve Bahar Uzunoğlu'nun kızları Erva Uzunluğu'na 2 yaşındayken nöroblastom teşhisi konuldu.
YAŞAMA TUTUNAMADI
Ankara'da bulunan Haccettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören minik Erva, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erva'nın cenazesi, hastaneden alınarak Zonguldak'taki Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki evine getirildi.
GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Evinin önünde dua edilmesinin ardından Rüzgarlı Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde baba Serhat Uzunoğlu, taziyeleri kabul etti. Erva Uzunoğlu, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.