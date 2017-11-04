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3 yaşındaki Erva kanserden yaşamını yitirdi

Zonguldak'ta kanser hastas 3 yaşındaki Erva Uzunoğlu kurtarılamadı.

04.11.2017 - 17:59
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Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Serhat Uzunoğlu ve Bahar Uzunoğlu'nun kızları Erva Uzunluğu'na 2 yaşındayken nöroblastom teşhisi konuldu.

YAŞAMA TUTUNAMADI

Ankara'da bulunan Haccettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören minik Erva, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erva'nın cenazesi, hastaneden alınarak Zonguldak'taki Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki evine getirildi.

3 yaşındaki Erva kanserden yaşamını yitirdi

GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evinin önünde dua edilmesinin ardından Rüzgarlı Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde baba Serhat Uzunoğlu, taziyeleri kabul etti. Erva Uzunoğlu, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

3 yaşındaki Erva kanserden yaşamını yitirdi

3 yaşındaki Erva kanserden yaşamını yitirdi

3 yaşındaki Erva kanserden yaşamını yitirdi

3 yaşındaki Erva kanserden yaşamını yitirdi

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