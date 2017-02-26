3 yaşındaki kız sokakta oynarken maganda kurbanı oldu

Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirsiz iki gruptaki kişiler, 27 numaralı sokakta karşılaştı.

Gruptakiler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Bu sırada sokakta oyun oynayan Zehra Nur Gökdoğan, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesiyle yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, minik kızı yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Minik Zehra Nur, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan Zehra Nur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



İhbarla gelen polisler, olay yerinde inceleme yapıp, kavgaya karışanları yakalamak için araştırma başlattı. Polisler kısa sürede 5 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis, Zehra Nur'un ölümüne yol açan tüfeği ateşleyen kişinin hangi şüpheli olduğunu belirlemeye çalışıyor.