3 yaşındaki kızıyla balkondan düşen anne öldü

Efendibey Mahallesi Tokmak Sokak'ta meydana gelen olayda, Zeynep Ceylan, oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan kucağındaki 3 yaşındaki kızı Züleyha ile düştü.
MİNİK KIZ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Beton zemine çakılan Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti, kızı Züleyha Ceylan ise yaralandı.
Durumu ağır olan küçük Züleyha, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayın nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmazken, kadının çocuğuyla nasıl düştüğüne ilişkin polis soruşturması sürüyor.