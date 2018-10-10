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3 yaşındaki kızıyla balkondan düşen anne öldü

Niğde'de bir apartmanın 6. katından kucağında 3 yaşındaki kızıyla düşen kadın hayatını kaybetti.

AA | 10.10.2018 - 00:42..
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Efendibey Mahallesi Tokmak Sokak'ta meydana gelen olayda, Zeynep Ceylan, oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan kucağındaki 3 yaşındaki kızı Züleyha ile düştü.

3 yaşındaki kızıyla balkondan düşen anne öldü

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Beton zemine çakılan Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti, kızı Züleyha Ceylan ise yaralandı.

Durumu ağır olan küçük Züleyha, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmazken, kadının çocuğuyla nasıl düştüğüne ilişkin polis soruşturması sürüyor.

3 yaşındaki kızıyla balkondan düşen anne öldü

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