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3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, intihara kalkıştı

Zonguldak'ta yaşayan 25 yaşındaki Gülveren A. 3 yaşındaki oğlu Emir Can'ı şarj kablosuyla öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar etti

12.07.2017 - 14:03
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı Beldesi'ndeki bir restoranda garson olarak çalışan Gülveren A., eşi Olcay A.'nın ekmek almak için bakkala gitmesinin ardından yatak odasında uyuyan oğlu Emir Can'ın yanına giderek kapıyı kilitledi.

Çocuğun ağlama sesleri üzerine kayınpederi odanın kapısını açamayınca oğlunu cep telefonundan arayarak haber verdi.

EŞİ PENCEREDEN EVE GİRDİ

Eve gelen Olcay A. da kapıyı açamadı. Pencereden yatak odasına giren Olcay A., oğlunu hareketsiz yatarken, eşini ise bilekleri kesilmiş kanlar içinde buldu. Olcay A., 112 Acil'i arayarak haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Emir Can'ın boğularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çok sayıda ilaç içtiği ve bileklerini kestiği tespit edilen Gülveren A. ise ambulansla önce Çaycuma Devlet Hastanesi'ne, ardından da Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Gülveren A., yoğun bakımda tedavi altına alındı.

3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, intihara kalkıştı

OĞLUNU ŞARJ KABLOSUYLA BOĞDU

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede Emir Can'ın, cep telefonunun şarj kablosuyla boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Emir Can'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, intihara kalkıştı

Soruşturma sürerken Gülveren A.'nın geçen 5 Temmuz'da jandarmaya eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla başvuruda bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Olcay A.'ya evden uzaklaştırma cezası uygulandığı, ancak çiftin barışmasının ardından eşinin eve döndüğü öğrenildi.

3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, intihara kalkıştı

3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, intihara kalkıştı

3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, intihara kalkıştı

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