3 yaşındaki Ömer böbrek ameliyatı geçirdi

Karın ağrısı nedeniyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen küçük Ömer Başkala'nın yapılan tetkiklerde sol böbreğinde taş fark edildi.

AMELİYATA ALDILAR

Bunun üzerine böbrek enfeksiyonun oluşmaması ve taşın idrar akımını engelleyip böbrekte genişleme, hatta taşın böbrek fonksiyonlarının kaybına neden olmaması için ailesiyle birlikte ameliyat ile tedavi edilmesine karar verildi.

Küçük Ömer, kapalı yöntemle yapılan ameliyatla, böbreğindeki bu taştan kurtuldu.

1 GÜNDE AYAĞA KALKTI

Küçük Ömer'in annesi Mukkades Başkala, "Oğlum yaklaşık 3 hafta önce birden bire kusmaya başladı. Öğlene kadar nerdeyse 10 defa kustu. Ben de bunun üzerine hemen hastaneye başvurdum. Yapılan tahliller ve ultrason sonucunda çocuğumun böbreğinde taş olduğu görüldü. Nihayetinde çocuğumun kendi sağlığı için kapalı ameliyat ile bu taşın alınmasına karar verildi, biz de onayladık. Ameliyat sonrası hemen toparlandı, bir günde ayağa kalktı." dedi.