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3 yaşındaki Ophelia, Einstein'i geride bıraktı

İngiltere'nin en zeki kızı olan 3 yaşındaki Ophelia, 171 IQ puanıyla Albert Einstein'i geçti. İlk kelimesini söylediğinde henüz 8 aylık olan minik kız, bir yaşından öncesine dair anılarını hatırlıyor.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 09:34..
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171 IQ puanıyla alarak Einstein'dan daha zeki çıkan 3 yaşındaki İngiliz Ophelia Morgan-Dew, tüm İngiltere'yi şaşırttı. İlk kelimesini 8 aylıkken, numaraları, renkleri ve alfabeyi hızlı şekilde öğrenen küçük kızın annesi Natalie Morgan-Dew, kızını IQ testine götürdü. Ophelia, 'izafiyet' kuramını bulan, 160 IQ'ya sahip dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein'ı geçmeyi başardı.

Ophelia IQ sonucuyla, İngiltere'nin en zeki çocukları olan 11 yaşındaki Arnav Sharma (162) ile 12 yaşındaki Rahul Doshi'yi (162) geçmeyi başardı.

3 yaşındaki Ophelia, Einstein'i geride bıraktı

3 YAŞINDA KİTAP KURDU

Üstün zekalılar topluluğu olarak bilinen Mensa'nın en genç üyesi olan Ophelia hakkında, onun yaşındaki bir çocuktan iki kat daha fazla entellektüel kapasiteye sahip olduğu söylendi. Kızıyla gurur duyan anne Natalie, kızının anne va babasıyla kitap okumaktan hoşlandığından, sayılarla uğraşmaktan, mektupları ve bilgisayarları sevdiğinden söz etti.

3 yaşındaki Ophelia, Einstein'i geride bıraktı

Çoğu ailenin çocuklarının entellektüel başarılarından bahsetmekten utandığını, ancak bunun herhangi bir spor müsabakasında ödül kazanmaktan farksız olduğunu düşündüğünü söyledi. Ophelia'nın 1 yaşından önceki anılarını hatırladığını da belirtti.

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