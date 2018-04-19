1 Begüm Kütük: Artık daha olgun bakıyorum 8 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, geçtiğimiz hafta acı bir olayla sarsıldı.

2 Mardin'den İspanya'ya uzanan başarı hikayesi Zor koşullar altında eğimini sürdüren öğrenciler, robotik alanda kendi imkanlarıyla hazırladıkları çalışmayla İspanya’daki FLL (First Lego League) European Open Championship’te birinci oldular.

3 Yekta Saraç: Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı YÖK Başkanı Saraç, YKS'deki tarih değişikliği ile ilgili, "Burada en şanslı olan öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı."

4 Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak 24 Haziran'da yapılacak seçimler için hazırlanan ittifak yasasının en çok merak edilen maddesi ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

5 Bakan Özhaseki: 500 bin konutu dönüştürmeyi planlıyoruz Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'daki deprem riskini kentsel dönüşümle fırsata dönüştürmek gerektiğini dile getirdi.

6 3 yeni ATAK helikopteri TSK'nın envanterinde Terörle mücadelede taarruz döneminde olan Türk Silahlı Kuvvetleri, hava operasyonlarında artık daha da güçlü.