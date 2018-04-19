3 yeni ATAK helikopteri TSK'nın envanterinde

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine 3 yeni ATAK helikopteri daha katıldı.
ALPARSLAN, OSMANGAZİ, FATİH
1071 Alparslan, 1299 Osmangazi ve 1453 Fatih isimli helikopterler; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava operasyonlarında elini daha da güçlendirecek.
Terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonların bel kemiğini oluşturan ATAK helikopterleri, tamamen yerli ve milli.
ATAK helikopterlerinin teslim töreninde düzenlenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajları verdi.
Bakan Soylu, son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğini sözlerine ekledi.
Yerli üretim T-129 ATAK helikopterinin tatbikat görüntüleri VİDEO