taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0047
Euro
6.9338
Altın
1205.44
Borsa
97761.27
Gram Altın
232.811

Suriyeli Enes, 3 yıl sonra eşi ve çocuklarına kavuştu

Türkiye'de yaşayan Suriyeli Enes Huleyf'in, 3 yıl önce Hama kentinde bıraktığı eşi ve 2 çocuğuna kavuştuğu anlar duygulandırdı.

DHA | 02.10.2018 - 16:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bir haftadan bu yana Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda eşi Nur Tarbuş (35) ve çocukları Nizar (7) ile Hele'yi (5) bekleyen Enes Huleyf, bugün yollarını gözlediği ailesine kavuşunca duygu dolu anlar yaşadı.

Suriyeli Enes, 3 yıl sonra eşi ve çocuklarına kavuştu

AİLESİYLE HASRET GİDERDİ

Elinde çiçekle günlerdir sınır kapısında bekleyen Enes Huleyf, gümrük  kapısından girişinde gördüğü ailesine koştu, hepsine uzun uzun sarıldı.

Kavuşmadan sonra açıklama yapan Enes Huleyf, 3 yıldan bu yana Hatay’da yaşadığını ve aile birleşimi kapsamında yaptığı başvurunun olumlu karşılanmasından sonra da eşi ve ailesinin Cilvegözü’ne ulaştığını söyleyerek yardımcı olan Türk yetkililerine teşekkür etti.

Suriyeli Enes, 3 yıl sonra eşi ve çocuklarına kavuştu

MUTLULUKTAN AĞLADI

Nur Tarbuş ise çok yorgun olduğunu ve günlerinin yollarda geçtiğini belirterek 3 yıl sonra eşine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti. Nur Tarbuş da mutluluk gözyaşı döktü.

Suriyeli Enes, 3 yıl sonra eşi ve çocuklarına kavuştu

REJİMDEN KAÇIP HATAY'A YERLEŞTİ

Enes Huleyfi, 3 yıl önce rejimin kendisini askere almaması için savaş ortamından kaçarak Türkiye’ye geldiğini, Hatay'da diş teknisyenliği yaptığını söyledi.

Suriyeli Enes, 3 yıl sonra eşi ve çocuklarına kavuştu



Suriyeli Enes, 3 yıl sonra eşi ve çocuklarına kavuştu



Suriyeli Enes, 3 yıl sonra eşi ve çocuklarına kavuştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

138
Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

96
Yurt dışına kaçırılan paralar ABD'ye gitmiş

Yurt dışına kaçırılan paralar ABD'ye gitmiş

62
Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

59
Şeyma Subaşı'nın satın aldığı Bebek'teki kafenin sahibi

Şeyma Subaşı'nın satın aldığı Bebek'teki kafenin sahibi

83
ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

75
Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında

Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında

186
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM