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3 yıldır 11 suçtan aranan firari yakalandı

3 yıldır firari olan zanlı, Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İHA | 22.02.2018 - 11:59..
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Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hükümlü veya tutuklunun kaçması, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşyayı hırsızlamak, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan toplam 11 arama kaydı olan ve de 3 yıldır firari durumda bulunan zanlı A.C., Köşk’e bağlı Başçayır Mahallesi’nde yapılan operasyon ile yakalandı.

Gözaltına alınan A.C.’nin ifade işlemlerinin devam ettiği ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

3 yıldır 11 suçtan aranan firari yakalandı

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