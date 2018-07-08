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3 yıldır kayıp olan adamın cesedi bulundu

İzmit'te 3 yıldır kayıp olarak aranan elektrikçi Erman Kızıltan'ın, Kartepe ilçesinde, toprağa gömülü cesedi bulundu. Polis, olayla ilgili bazı kişileri gözaltına aldı.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 13:09..
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İzmit’te elektrikçilik yapan Erman Kızıltan, 19 Mayıs 2015 tarihinde, eşiyle konuştuktan sonra ortadan kayboldu. Olaydan 1 gün sonra ise Kızıltan'ın aracı, Sapanca'da ormanlıkta bulundu.

3 YIL SONRA BULUNDU

Erman Kızıltan'ın ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Nursevil Kızıltan ise bu süreçte, televizyon programlarına katılıp, eşinin bulunmasını istedi. Kocaeli polisi, Kızıltan'ı bulmak için özel ekip kurdu. Yapılan çalışmalar sonucu, önceki gece, Erman Kızıltan'ın Kartepe ilçesinde toprağa gömülü cesedi bulundu.

Polisin, 3 yıl sonra Kızıltan'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili bazı kişileri gözaltına aldığı öğrenilirken, soruşturmanın sürmesi nedeniyle açıklama yapılmadı.

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