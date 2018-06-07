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30 akaryakıt şirketine 7,9 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, 30 akaryakıt ve otogaz şirketine toplam 7 milyon 915 bin lira para cezası verildi.

AA | 07.06.2018 - 08:47..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

30 akaryakıt şirketine 7,9 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Buna göre EPDK, LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırmama, bitkisel yağ ve mineral yağ karışımı esaslı, organik çözücü içermeyen ve standart akaryakıt tanımına uymayan ürün satışı, yanıltıcı belge düzenleyerek lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterme, yeniden satış faaliyetinde bulunma, otomasyon sistemi arızasına rağmen akaryakıt ikmaline devam etme, ilan panosunda otogaz satış fiyatını ilan etmeme gibi nedenlerle 30 akaryakıt ve otogaz şirketine toplam 7 milyon 915 bin 766 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca EPDK, madeni yağ lisanslı bir şirketin lisans tadilinde gerekli olan ve geçerlilik süresi sona eren TSE belgelerini, 15 gün içerisinde kuruma yeniden sunması gerektiğini ilanla duyurdu.

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