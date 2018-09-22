30 bin kişi ismini düzeltti

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün geçen yıl Aralık ayında başlattığı ad ve soyadda yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Uygulamanın başladığı günden bugüne Türkiye genelinde 30 bin 344 kişi ismini, 75 bin 248 kişi de soyadını düzeltti.

İsim düzeltme talebi 7 bin 501 kişiyle en fazla Marmara Bölgesi'nden geldi. Marmara'yı 5 bin 671 kişiyle İç Anadolu, 3 bin 852 kişiyle Akdeniz, 3 bin 573 kişiyle Güneydoğu Anadolu, 3 bin 389 kişiyle Doğu Anadolu, 3 bin 295 kişiyle Ege, 3 bin 63 kişiyle Karadeniz Bölgesi takip etti.

EN ÇOK İSİM İSTANBUL'DA DEĞİŞTİRİLDİ

En çok ad düzeltmesi başvurusu 4 bin 318 kişiyle İstanbul'dan geldi. İstanbul'u 2 bin 177 kişiyle Ankara, bin 368 kişiyle İzmir, 952 kişiyle Diyarbakır, 888 kişiyle Kayseri, 837 kişiyle Kocaeli, 792 kişiyle Antalya, 768 kişiyle Bursa, 746 kişiyle Konya izledi.

"DANA", "İŞİK" VE "SATILMIŞ" SOYADLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Bugüne kadar 75 bin 248 kişinin soyadını değiştirdiği uygulamada, "Koyun", "Çakal", "Deli", "Çoşkun", "Satılmış", "Uğuz", "İşik", "Çıplak", "Çinar", "Dana", "Kör", "Ördek" en fazla değiştirilen soyadları oldu.

En fazla soyadı düzeltme talebi de 10 bin 802 kişiyle İstanbul'dan geldi. Ankara'da 4 bin 939 kişi, Kayseri'de 2 bin 688 kişi, Şanlıurfa'da 2 bin 571 kişi, Diyarbakır'da 2 bin 538 kişi, Kahramanmaraş'ta 2 bin 509 kişi, Gaziantep'te 2 bin 500 kişi, İzmir'de 2 bin 462 kişi, Bursa'da 2 bin 159 kişi, Kocaeli'nde 2 bin 25 kişi, Van'da bin 853 kişi soyadını düzeltti.

KADINLAR "RABİYE", ERKEKLER "ÜMÜT" İSMİNİ DÜZELTTİRDİ

Kadınlarda en çok düzeltilmesi istenen isim "Rabiye", erkeklerde ise "Ümüt" oldu.

249 kadın "Rabiye" ismini, 197 erkek de "Ümüt" ismini değiştirdi. "Hava", "Sade", "Sümeyya", "Küpra", "Firdes", "Meyrem", "Hadice", "Mehriban", "Buşra" en çok değişen diğer kadın isimleri oldu.

Erkeklerde ise "Yunis", "Memet", "Abubekir", "Serdal", "Zekeriye", "Çoşkun", "Gökan", "Ferat", "Kazim", "Salahattin" isimleri en çok değiştirilenler arasında yer aldı.

UYGULAMA 2019 SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Ad ve soyadlarındaki yazım yanlışlarını değiştirmek isteyenler bulunduğu yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat edebiliyor.

Yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlar ise kabul edilmiyor. Yurt dışında bulunanlar ad ve soyadı değişikliğine ilişkin talepleri için dış temsilciliklere başvuru yapabiliyor.

Uygulama sayesinde, mahkemelerin üzerindeki isim ve soyadının düzeltilmesine yönelik iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçler kısaltıldı.

Ad ve soyadındaki yazım ve imla yanlışlarının il ve ilçe idare kurulu kararıyla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 2019'un sonuna kadar devam edecek.