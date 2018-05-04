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30 bin öğrenciye kitap fuarı hediye çeki

7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor.

İHA | 04.05.2018 - 10:14..
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Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 'Ah Kudüs' temasıyla 7’incisi düzenlenen Anadolu Kitap Fuarında öğrencilerin istedikleri kitabı rahatlıkla alabilmeleri için ‘Hediye Kitap Kampanyası’ düzenlendi.

30 BİN HEDİYE KİTAP ÇEKİ DAĞITILDI

Hayırsever iş adamlarının ve kurumların desteğiyle Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okullara 30 bin adet hediye kitap çeki dağıtıldı.

Öğrenciler, hediye kitap çeki ile kitap fuarında istedikleri kitabı almaları ve sevdikleri yazarlara kavuşmaları sağlanıyor.

30 bin öğrenciye kitap fuarı hediye çeki

30 bin öğrenciye kitap fuarı hediye çeki

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