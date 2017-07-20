30 bin TL'lik sigara, içki çalan genç yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit'te bir büfeden 30 bin TL değerinde sigara ve içki, bir börekçiden ise 500 TL para çalınmasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çevrede bulunan güvenlik kameraları ve mobese kameraları kayıtları incelenerek hırsızın kimliği belirlendi. Daha önce hırsızlık suçundan sabıkası bulunan U.Ö. Kuruçeşme Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. U.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.





