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30 bini aşkın Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

Suriyeliler, Kurban Bayramı dolayısıyla Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçmeye devam ediyor.

DHA | 17.08.2018 - 11:17..
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Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği'nin internet üzerinden randevu sistemine 49 bin 33 Suriyeli sığınmacı başvuru yaptı. Başvurular, sona ererken Suriyeliler, 1 Ağustos'tan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitmeye başladı.

30 bini aşkın Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

YARIN MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇİŞ SÜRECEK

Bu sabah saatlerinde ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşlılara ve hastalara öncelik verilen geçişler sırasında, çocukların da eksik aşıları yapıldı.

Şu ana kadar 30 bin Suriyelinin ülkesine gittiği öğrenilirken, geçişlerin, yarın mesai bitimine kadar devam edeceği belirtildi.

30 bini aşkın Suriyeli, bayram için ülkesine gitti



30 bini aşkın Suriyeli, bayram için ülkesine gitti



30 bini aşkın Suriyeli, bayram için ülkesine gitti



30 bini aşkın Suriyeli, bayram için ülkesine gitti



30 bini aşkın Suriyeli, bayram için ülkesine gitti



30 bini aşkın Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

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