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30 derece sıcakta paltoyla dolaşıyor

Ankara'da yaşayan 80 yaşındaki Hasan Yücel, 6 yıldır yaz aylarında dahi soba yakarak, ısınıyor.

DHA | 10.08.2018 - 15:39..
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Ankara'nın Balâ ilçesinde oturan, evli ve 5 çocuk sahibi Hasan Yücel, 30 yıl Hollanda'da işçi olarak çalıştıktan sonra 1998'de memleketi Ankara'ya kesin dönüş yaptı.

6 YIL ÖNCE AMELİYAT OLDU

Emekli olmasının ardından köyünde ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Yücel, 2012 yılında rahatsızlanınca Ankara'daki özel hastanede by-pass oldu.

30 derece sıcakta paltoyla dolaşıyor

Bu ameliyattan sonra Yücel'de, iddiaya göre, aşırı terleme ve üşüme başladı. Yılın 12 ayında üşüyen Yücel için ailesi tarafından yaşadığı evin odasına soba kuruldu.

30 derece sıcakta paltoyla dolaşıyor VİDEO

30 DERECE SICAKLIKTA PALTOYLA DOLAŞIYOR

Kışın giydiği kıyafetleri yazın da üzerinden çıkarmayan Yücel, hava sıcaklığının ortalama 30 derece olduğu köyünde yaz aylarında dahi paltoyla dolaşıyor. Yaz ve kış aylarında sürekli üşüdüğünü belirten Yücel için evde her gün soba yakılıyor.

30 derece sıcakta paltoyla dolaşıyor

"BU SICAKLARDA DONUYORUM, ÜŞÜYORUM"

Oğlu Hakan Yücel tarafından 2012 yılında yaşadığı rahatsızlık sonucu özel hastaneye kaldırıldığını anlatan Hasan Yücel, burada 5 damarının tıkalı olduğunu öğrenip, by-pass geçirdiğini söyledi. Bu ameliyattan sonra sürekli üşümeye başladığını söyleyen Yücel, "Terliyorum, üşüyorum. Yataktan hiç kalkamıyorum. Gezmedik doktor kalmadı. Bir türlü derdimi bulamadılar. Bir teşhis koyamadılar. 'Sende bir şey yok' dediler. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Yazın bu sıcaklarda donuyorum, üşüyorum. Yatıyorum öyle.  Dışarıya çıktığımda terliyorum, üşüyorum. Sobayı her gün yakıyoruz. Hanıma da eziyet oluyor. Çocuklar bazen Ankara'dan geliyor, onlar sobayı yakmada yardım ediyorlar. 6 senedir sobayı yakıyoruz, gündüz çok üşüyorum." dedi.

30 derece sıcakta paltoyla dolaşıyor

"KIŞIN GİYDİĞİ GİYSİLERİ YAZIN DA GİYİYOR"

Hasan Yücel'in 5 çocuğundan biri olan Hakan Yücel ise yazın üşüyen babası için soba yakarak, ona yardımcı oluyor. Hakan Yücel, babasının geçirdiği ameliyat sonrası sürekli üşüdüğünü ve aşırı terlediğini dile getirerek, "Babamı sürekli Ankara'da hastanelere, doktorlara götürmeme rağmen hiçbir teşhis konulamadı. 7 yıldır aynı rahatsızlık. Genellikle gündüzleri rahatsızlığı daha çok oluyor. Yaz ayında bu sıcaklıklara rağmen kendisi sürekli üşüyor. Soba yakmamızı istiyor. Kalın yorgan altında yatıyor. Yetkili kişiler nasıl yardımcı olabilirler, ondan bilgimiz yok. Sobamız sürekli kurulu, yakıyoruz. 12 ay boyunca sobamız yanıyor. Kışın giydiği giysilerin aynısını yazında giyiyor. Annem çaresiz, her gün soba yakmaktan. Biz de yardımcı olmak için sürekli Ankara'dan gelip gidiyoruz." diye konuştu.

30 derece sıcakta paltoyla dolaşıyor

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