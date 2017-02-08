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30 ilde FETÖ operasyonları: 44 gözaltı

Konya merkezli 30 ilde yürütülen FETÖ operasyonlarında 44 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

08.02.2017 - 09:51
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Konya merkezli 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 102 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

44 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 9 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 44'e yükseldi.

30 ilde FETÖ operasyonları: 44 gözaltı

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, örgütte aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edilmiş, dün, Konya merkezli 30 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 102 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

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