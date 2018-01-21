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30 metre uçurumdan yuvarlandılar, burunları bile kanamadı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 30 metrelik uçurumdan dereye uçan araçtaki 2 kişi kazayı burnu bile kanamadan atlatırken araçta maddi hasar meydana geldi.

İHA | 21.01.2018 - 16:32..
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Düzce’nin Akçakoca ilçesi Marangozcular Sanayi Sitesi mevkiinde, Umut Ç. idaresindeki pat pat diye adlandırılan tarım aracı, tekerleğinde meydana gelen arıza sonrasında kontrolden çıktı. Tarım aracı yolun kenarında bulunan yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan dereye yuvarlandı.

30 metre uçurumdan yuvarlandılar, burunları bile kanamadı

MADDİ HASAR OLUŞTU

Araçta maddi hasar meydana gelirken kaza sırasında araç içerisinde bulunan sürücü Umut Ç. ve yeğeni S.Ç’nin burnu bile kanamadı.

Olayı gören çevredeki c-vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

30 metre uçurumdan yuvarlandılar, burunları bile kanamadı



30 metre uçurumdan yuvarlandılar, burunları bile kanamadı



30 metre uçurumdan yuvarlandılar, burunları bile kanamadı



30 metre uçurumdan yuvarlandılar, burunları bile kanamadı

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