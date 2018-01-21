1 Afrin'de 45 hedef imha edildi Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin operasyonuyla ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı: 32 uçakla 45 terör hedefi vuruldu.

2 HDP'liler Afrin operasyonuna karşı Polis ekipleri, gösteri yapmak üzere dışarı çıkmalarını önlemek için HDP bürosunun girişini engelledi.

3 30 metre uçurumdan yuvarlandılar, burunları bile kanamadı Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 30 metrelik uçurumdan dereye uçan araçtaki 2 kişi kazayı burnu bile kanamadan atlatırken araçta maddi hasar meydana geldi.

4 Erdoğan'dan HDP'nin sokak çağrısına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonuyla ilgili sokak çağrısı yapan HDP'ye sert yüklendi ve ekledi: Sakın ha, bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler.

5 Afrin’den Reyhanlı’ya roketli saldırı Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı Suriye’nin Afrin bölgesinden Hatay’ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı düzenlendi.

6 Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere sevgi gösterisi TSK'nın Hatay'daki birliklere takviye olarak gönderdiği komando, obüs ve tankların sınır hattına sevki, vatandaşların askerlere sevgi gösterileri arasında gerçekleşti.