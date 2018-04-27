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30 metrede asılı kalan otomobilde bir kişi yaralandı

Ümraniye'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil 30 metre yükseklikteki viyadükte asılı kaldı. Kazada sürücünün yanındaki arkadaşı yaralandı.

DHA | 27.04.2018 - 02:32..
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İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki Şerifali Mahallesi'nde bulunan viyadükte bir araç kontrolden çıktı. İki boşluk arasına giren otomobil 30 metre yükseklikte asılı kaldı. Şans eseri düşmeyen otomobilde bulunan kişi yaralandı.

30 metrede asılı kalan otomobilde bir kişi yaralandı


YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilin içerisinden vatandaşların yardımıyla çıkan sürücü Erhan Uçar  kazayı yara almadan atlatırken yan koltuktaki Taşkın Demir hafif sıyrıklarla atlattı. Demir, tedbir amaçlı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kaza yerine gelen polis ekipleri, cep telefonlarıyla video çekmeye çalışan kişiler nedeniyle zor anlar yaşadı. Kaza nedeniyle düşmesi nedeniyle Dudulu istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Otomobilin asılı kaldığı yerden kaldırılması yaklaşık bir saat sürdü.

Otomobilin kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Otomobilin sürücüsü Erhan Uçar kaza ilgili ifadesi alınması için Çakmak Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

30 metrede asılı kalan otomobilde bir kişi yaralandı VİDEO

30 metrede asılı kalan otomobilde bir kişi yaralandı

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