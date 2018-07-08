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30 milyonluk kaçak sigara ve alkol imha edildi

İstanbul'da 5 ay içerisinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 30 milyon değerinde sigara v alkol imha edildi.

DHA | 08.07.2018 - 18:37..
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İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 5 ay içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, yaklaşık değeri 30 milyon lira kaçak sigara ve alkol ele geçirdi.

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Ekipler bugün, ele geçirdikleri çeşitli markalardaki kaçak sigara ve alkolü 11 TIR'a yükleyerek Tuzla geri dönüşüm merkezine götürdü. Polis, zabıta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, burada boşaltılan ürünlerin üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Radyo Tv ve Foto Film Şube Müdürlüğü ekipleri de malzemelerin imhasını kamerayla görüntü çekerek kayıt altına aldı.

30 milyonluk kaçak sigara ve alkol imha edildi

30 milyonluk kaçak sigara ve alkol imha edildi

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