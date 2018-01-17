30 saniyede gelen polis ekipleri hırsızlığı önledi

Kepenk kumandasını kopyaladıkları belirlenen hırsızlar sabah saatlerinde İstanbul Fatih'te Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosuna gelerek hırsızlık girişiminde bulundu.
Kepengi uzak bir yerden açan hırsızlar, polis ekiplerinin gelmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.
POLİS EKİPLERİ 30 SANİYEDE OLAY YERİNE GELDİ
Alarmı haber alan polis ekipleri, 30 saniyede olay yerine geldi. Polis ekiplerinin olay yerine geldiğini gören hırsızlar hemen olay yerinden kaçtı. Alarmın çalması üzerine polis ekiplerinin gelmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.