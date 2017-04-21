taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.039
USD
3,6403
EURO
3,9022
ALTIN
149,82
PETR
52,9600

Diyarbakır'da 30 ton uyuşturucu madde yakıldı

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan uyuşturucu maddeler yakılarak imha edildi.

21.04.2017 - 08:52
  1. Haberler
  2. İç Haber

2016 yılı içerisinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen büyük, orta ve küçük çaplı operasyonlar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler adli sürecin tamamlanmasının ardından alınan imha kararı alındı.

30 TON UYUŞTURUCU YAKILARAK İMHA EDİLDİ

Lice Kaymakamlığınca kurulan heyet tarafından Cumhuriyet Savcısı nezaretinde piyasa değeri yaklaşık 150 milyon TL olan (30) ton uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.

Diyarbakır'da 30 ton uyuşturucu madde yakıldı

Açıklamada bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi amacıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Diyarbakır'da 30 ton uyuşturucu madde yakıldı

Diyarbakır'da 30 ton uyuşturucu madde yakıldı

Diyarbakır'da 30 ton uyuşturucu madde yakıldı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Teşekkürler Beşiktaş

Teşekkürler Beşiktaş

134
Trump'tan İran nükleer anlaşması açıklaması

Trump'tan İran nükleer anlaşması açıklaması

10
Çevreyi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza geliyor

Çevreyi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza geliyor

1
Güneş: Alnımız ak, başımız dik

Güneş: Alnımız ak, başımız dik

12
Kadın yolcu havalimanı güvenliği tarafından dövüldü

Kadın yolcu havalimanı güvenliği tarafından dövüldü

2
Hadise makyajsız halini paylaştı

Hadise makyajsız halini paylaştı

21
Mehmet Görmez: Darbe girişiminden sonra toplumsal güven sarsıldı

Mehmet Görmez: Darbe girişiminden sonra toplumsal güven sarsıldı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM