taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.597
USD
3,5555
EURO
3,9043
ALTIN
141,21
PETR
52,3800

30 yıldır oturduğu evini kaybedince sinir krizi geçirdi

Muratpaşa Belediyesi’nin taşınmazlarını çıkardığı ihalede 30 yıldır oturduğu evin ihalesini alamayan Hacer Erdoğan sinir krizi geçirdi.

15.05.2017 - 15:55
  1. Haberler
  2. İç Haber

30 yıldır oturduğu evini kaybedince sinir krizi geçirdi

Muratpaşa Belediyesi Ermenek Mahallesi’ndeki taşınmazların ihalesi sürüyor. Değirmenönü Kültür Merkezi’ndeki bu ayki ihaleye de vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Daha önceki ihalelerde kavga çıkması nedeniyle polis ve zabıta ekiplerinin yanı sıra özel güvenlik görevlileri önlem aldı. İhalenin yapıldığı merkezin etrafı demir bariyerlerle kapatıldı.

Açık teklif usulü ile 101 adet konutun satışa çıkarıldığı ihalede vatandaşlar, mahallelerinde yaşamayanları ihalelere sokmamak için bariyerler önünde bekledi.

30 YILDIR OTURDUĞU EVİNİ İHALEYLE KAPTIRDI

İhale devam ettiği sırada salondan bağırarak çıkan Hacer Erdoğan, gözyaşlarına boğuldu. Yabancı birinin ihaleye katıldığını belirten Erdoğan, ihaleyi bu kişinin aldığını kaydetti. Yakınlarına ve mahalleliye bu kişiyi neden ihaleye soktukları serzenişinde bulunan Erdoğan’ı özel güvenlik ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Sandalyeye oturtulan Erdoğan, 30 yıldır oturduğu evinin ihalesini kaybetmesinin ardından sinir krizi geçirdi. Erdoğan, "Nasıl sakin olayım, bu kişiyi koruyorsunuz. Bu nasıl belediye, nasıl devlet, aldı gitti evimi. Çanak tuttular. Belediye bunu bu hale getirmemeliydi. Yıllardır verdiğim emeklere yazık. Lanet olsun" dedi. Erdoğan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

30 yıldır oturduğu evini kaybedince sinir krizi geçirdi

YİNE GERGİNLİK ÇIKTI

Mahalleli arasında da ara ara gerginlik çıktı. Bazı vatandaşlar komşularının kendi evlerinin ihalelerine gireceği iddiasıyla kavga etti. Diğer mahallelinin araya girmesiyle taraflar yatıştı. Aynı mahalledeki taşınmazlar için geçen ay yapılması planlanan ihale gerginlik çıkınca belediye tarafından iptal edilmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Marmaris'teki feci kaza kamerada

Marmaris'teki feci kaza kamerada

291
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi

69
Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor

Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor

99
Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PYD ve ABD açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PYD ve ABD açıklaması

89
Yanında çalışan kadını 3 kez hamile bıraktı

Yanında çalışan kadını 3 kez hamile bıraktı

54
Vali Karaloğlu Çinli pozunu sildi

Vali Karaloğlu Çinli pozunu sildi

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM