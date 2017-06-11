taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5370
EURO
3,9611
ALTIN
144,04
PETR
48,2500

30 yıldır topladığı yazmalarla müze açmak istiyor

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde oturan Ayşe Önder, 30 yıldan bu yana Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaklaşık 1000 yazma topladı.

11.06.2017 - 10:51
  1. Haberler
  2. Yaşam

Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde oturan emekli bankacı ve Fransızca öğretmeni 64 yaşındaki Ayşe Önder, kadınların el emeği, göz nuru yazmaları geleceğe taşımak için çalışma başlattı. Ayşe Önder topladığı yazmaları evdeki çeyiz sandıklarında biriktirdi. Önder'in Akdeniz ve Ege bölgesinden topladığı yazmaların arasında 100 yıllık olanlar da yer alıyor.

30 yıldır topladığı yazmalarla müze açmak istiyor

"DİĞER BÖLGELERDEN DE TOPLAYACAĞIM"

Anadolu kadınlarının ruhu, duyguları, aşkları, sevgileri ve dostluklarını yansıttığını düşündüğü yazmaları biriktirmeye devam eden Ayşe Önder, en büyük hayalinin 'Yazma Müzesi' açmak ve bunları gelecek kuşaklara taşımak olduğunu söyledi. Ayşe Önder, "Elimdeki yazmalar Akdeniz ve Ege Bölgesi'ne ait. Yazmaları boncuk, tığ işi, mekik ve iğne oyaları olarak bölümlere ayırdım. Onları topluyorum. İnşallah diğer bölgelerden de toplayacağım." dedi.

30 yıldır topladığı yazmalarla müze açmak istiyor

"ANADOLU KADININI TARİHE TAŞIMAK İSTEDİM"

Önder, bütün yazmalarda Anadolu kadınının yeteneğinin yansıtıldığını ifade ederken şöyle konuştu:
"Anadolu kadını yaşadığı iş biçimini, örneğin bu bölgede seraları, domatesleri yapmış, aşklarını yapmış. "Karanfil kokulu yarim' dedirtecek yazmaları yapmış. Oyaları yapmış. Çocuklarının büyümesini yansıtmış. İç dünyasının kavgalarını yansıtmış. Bütün bunları yapan kadınların hiçbir sanat eğitimi yok. Hatta bazıları okuma yazma bile bilmemekte. Bu kadar yetenekli Anadolu kadınını tarihe taşımak istedim. Dilerim bir gün bir müze açarım. Bu müzeyi de en kısa sürede insanlığa hizmet olarak sergilerim."

30 yıldır topladığı yazmalarla müze açmak istiyor

İlginizi Çekebilir
Yeni sosyal medya çılgınlığı: Boşanma selfiesi
Yeni boşanan çiftler, bu yeni hayatlarının ilk anlarını mutluluk içinde ölümsüzleştirip, sosyal medyada paylaşıyor.
Sakallarını kesen erkekler
Sakalın erkeklerin görünümünü değiştirdiğini gösteren fotoğraflar
Şanlıurfalı çocukların serinleme çabası
Şanlıurfa'da, hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşmasıyla birlikte çocuklar, sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.
Bursa'da kayalıklardan düşen adam 2 saatte kurtarıldı
Gemlik'te kayalıklardan düşen Bilal S., AFAD yardımıyla kurtarılarak hastaneye taşındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım'dan Katar krizi hakkında açıklama

Başbakan Yıldırım'dan Katar krizi hakkında açıklama

43
FETÖ'cü darbecilerin 10 yalanı

FETÖ'cü darbecilerin 10 yalanı

39
Başbakan Yıldırım'dan Rabia esprisi - İZLE

Başbakan Yıldırım'dan Rabia esprisi - İZLE

38
Menbiç'te PKK'ya karşı operasyon başladı

Menbiç'te PKK'ya karşı operasyon başladı

15
PKK elebaşlarının kız kavgası

PKK elebaşlarının kız kavgası

21
Adana'da silahlı kavga: 10 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 10 yaralı

38
Selimiye Camisi'ne 'Üzerinde her canın hakkı var' mahyası

Selimiye Camisi'ne 'Üzerinde her canın hakkı var' mahyası

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM