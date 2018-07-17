Bu ilginç motosiklet, adını havacılığın Brezilyalı efsanesi Alberto Santos-Dumont’dan alıyor. Projenin arkasında duran isim ise Brezilyalı eski Formula One sürücüsü Tarso Marques. TMC Dumont’un kalbinde, Rolls-Royce imzalı dev bir bir uçak motoru bulunuyor.

36 İNÇLİK GÖBEKSİZ TEKERLEKLER

60’lı yıllardan kalma bir uçaktan sökülerek yeniden hayat bulan bu motor 300 beygir güç üretiyor. Fazlasıyla ilgi çekici olan bu özelliği ön ve arkada yer alan 36 inçlik göbeksiz tekerlekler destekliyor.

300 beygirlik uçak motoruna sahip motosiklet VİDEO