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300 bin dolara Türk vatandaşlığı hakkı

Yabancılardan vatandaşlık hakkı için istenilen 1 milyon dolarlık konut alım şartı, yapılan yeni düzenleme ile 300 bin dolara inecek.

İHA | 26.03.2018 - 12:34..
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300 bin dolara Türk vatandaşlığı hakkı

Türkiye’ye daha fazla yabancı yatırımcı çekmek ve konut satışlarını artırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gidiliyor.

300 BİN DOLARA İNDİRİLECEK

Mayıs ayında resmileşmesi beklenen Torba Yasa’ya eklenecek madde ile yabancıların vatandaşlık hakkı alabilmesi için koşulan 1 milyon dolarlık konut alım şartı 300 bin dolara indirilecek.

12 Ocak 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan ve "Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan" yönetmeliğe göre, en az 2 milyon dolar sabit sermaye yatırımı yapan ve bu durumu Ekonomi Bakanlığı’nca tespit edilen veya en az 1 milyon dolarıyla taşınmaz alan ve bunun 3 yıl satılmayacağını taahhüt eden şahıslar, Bakanlar Kurulu’nun kararı ile Türk vatandaşı olabiliyordu.

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