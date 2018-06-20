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300 bin euroyu evsizlere dağıtan çifte hapis cezası

Belçika'nın Assenede şehrinde boş bir evden çaldıkları 300 bin euroyu evsizlere dağıtan evsiz çift, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA | 20.06.2018 - 14:12..
  1. Haberler
  2. Avrupa

hapis

Belçika'nın Assenede kentinde evsiz bir çift, sahipsiz bir evde dikiş makinesinin altındaki çantada 300 bin euro buldu.

Aldıkları parayı diğer evsizlerle paylaşan Joey D. (32) ve Kimberley A. (33), olayın ortaya çıkması ile 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Polis sorgusunda adresi olmayan boş evleri işgal ederek hayatlarını sürdürdüklerini anlatan Kimberley A., öldüğünü duydukları dul bir kadının evini soymak için girdiklerini itiraf etti.

ÇATIDAN GİRDİLER

Polise çatıdan içeri girerek işe yarar şeyler aradığını söyleyen Kimberley A., “Gözüme antika bir dikiş makinesi ilişti. Gençliğimde hep bunun gibi bir dikiş makinem olsun isterdim. Onu kurcalarken altında bir çanta buldum, içi para doluydu.” dedi.

Ölen dul kadının oğlu, çift hakkında 40 bin euro manevi tazminat talep etti.

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