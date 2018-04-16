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300 bin kişi Katalonya için sokağa döküldü

Özerkliğini ilan etmeye çalışan ancak Madrid hükümeti tarafından engellenen Katalonya'da, bağımsızlık yanlılarının eylemi vardı. 300 binden fazla kişi tutuklu liderlerinin serbestliği için eylem yaptı

İHA | 16.04.2018 - 10:16..
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Barselona’da bir araya gelen 300 binden fazla kişi, politikacıların serbest bırakılması için sokağa döküldü.

300 bin kişi Katalonya için sokağa döküldü

BARSELONA MEYDANI TAŞTI

İspanya’nın Barselona kentinde bir araya gelen 300 binden fazla kişi hapiste olan Katalan dokuz politikacının serbest bırakılmasını istedi. Şehrin en popüler yerlerinden Avenida Paralel’de toplanan insanlar bağımsızlık yanlısı politikacıların hapsedilmesine yol açan yargı süreçlerini protesto etti.

300 bin kişi Katalonya için sokağa döküldü - VİDEO

SİYASİLERE ÖZGÜRLÜK TALEBİ

“Sizi evde görmek istiyoruz”, “Tutuklu politikacılara özgürlük” şeklinde sloganlar atan kalabalık grup, 6 Nisan’da Almanya mahkemeleri tarafından şartlı tahliyeyle serbest bırakılan Carles Puigdemont için de “Başkan Puigdemont” ifadelerini kullandı.

Daha önce düzenlenen gösterilerden farklı olarak bugün düzenlenen gösterilere bağımsız olmayan partiler ve sendikalardan da katılım oldu.

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