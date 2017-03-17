300 bin TL ödülle aranan PKK’lı Ağrı’da öldürüldü

İçişleri Bakanlığı’nın “aranan teröristler” listesinde yer alan “Firaz” kod adlı 1992 doğumlu PKK’lı Emrah Karatay, dün polisin gerçekleştirdiği operasyonda öldürüldü. “Gri liste”de yer alan ve başına 300 bin TL para ödülü konulan terörist Emrah Karatay ile birlikte kimliği henüz belirlenemeyen bir başka terörist daha öldürüldü. Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde öldürülen 2 teröristin Kandil’den eylem talimatı aldığı ifade edildi.

2 KALAŞNİKOF

Üzerilerinde 2 adet Kalaşnikof, 2 adet el bombası, 2 adet tabanca ve 2 adet fünye bulunan teröristlerin hedefinde, ilçedeki kamu kuruluşları ile kamu çalışanlarının olduğu belirtildi. Daha önce çeşitli örgütsel faaliyetleri nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan Emrah Karatay hakkında 19 ayrı suçtan dolayı yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Emniyet birimleri, PKK’nın Doğu ve Güneydoğu’da görevlendirilen kayyumları hedef olarak belirlediğini tespit etmişti. PKK, daha önce Mardin’in Mazıdağı Belediyesi’ne atanan kayyum Halit Benek’e saldırı planı yapmıştı. PKK, Mardin Derik Kaymakamı olarak atanan kayyum Muhammed Fatih Safitürk ile korumalarına roketatarlı saldırıda bulunmuştu. Safitürk hayatını kaybetmişti. PKK elebaşısı Duran Kalkan da kayyumları hedef seçtiklerini açıklamıştı.

TESLİM OLDULAR

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ise Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilirken, Şırnak ve Tunceli’de toplam 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Şırnak Uludere’de icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist teslim olmuştur. Tunceli merkezde, MLKP terör örgütünden kaçan bir terörist, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 30 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ile birlikte güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Şırnak’ta devam eden operasyonda, 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.”