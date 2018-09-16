300 bin TL ödüllü terörist ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hakkari'de yaptığı terör operasyonunda, Sabri Kartal adındaki aranan PKK'lı ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova'da terör örgütü mensuplarıyla iltisaklı kurye ve iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunan, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan ve terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer alan Sabri Kartal'ın, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce Yüksekova Yürekli köyünde olduğu tespit edildi.

"Gri" listedeki terörist Kartal'ın yakalanması için 300 bin lira ödül konulmuştu.