taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.872
Euro
6.78955
Altın
1217.9005
Borsa
96657.42
Gram Altın
229.974

Eski Türk filmlerini beğenmeyenlere: Cahiller

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Birçok Türk münevveri eski Türk filmlerine dudak bükerdi, çok cahiller." diyerek eleştirdi.

İHA | 13.10.2018 - 11:23..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Eski Türk filmlerini beğenmeyenlere: Cahiller

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İranlı sanatçılarından Azam Eisazadeh ve Maryam Khorrami’ye ait 140 tezhip ve minyatür eserinden oluşan “İran Geleneksel Sanatlar Sergisi” açılışına katıldı.

Serginin açılışına katılan Ortaylı eski Türk filmlerini beğenmeyenleri eleştirdi.

"BİRÇOK TÜRK MÜNEVVERİ ESKİ TÜRK FİLMLERİNE DUDAK BÜKERDİ, ÇOK CAHİLLER"

Farsça’da azımsanmayacak kadar Türkçe kelime olduğunu dile getiren Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Arapça diye bildiğimiz çoğu kelimeler İranlılar yoluyla geçmiş. Birçok Türk münevveri eski Türk filmlerine dudak bükerdi, çok cahiller. Hiçbir şey anlamıyorlar çünkü eski Türk sineması basit konular olabilir, zengin kızla fakir oğlanın aşkı falan ama oradaki çevre gözlemi ve retorik, folklorik yorumlama Türk romanına falan çok geç girmeye başladı, belki tam da giremedi." diye konuştu.

Eski Türk filmlerini beğenmeyenlere: Cahiller VİDEO

"İRANLI SANATÇILAR ÜZERİNDEN KENDİ TARİHİMİZİN DE OKUMASINI YAPIYORUZ"

İran ve Türk kültürlerinin birbirleriyle etkileşiminin çok eskiye dayandığını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Gerçekten İran edebiyatı, kültürüyle Türk kültürünün tarihi ortaklıkları çok geniş ve eski yıllara dayanıyor. Açıkçası biz buradan İranlı sanatçılar üzerinden kendi tarihimizin de okumasını yapıyoruz. İranlı sanatçıları çok görmek mümkün değildi doğrusu bu sergi bu anlamda kıymetli." ifadelerini kullandı.

Eski Türk filmlerini beğenmeyenlere: Cahiller

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

494
Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

207
Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

185
PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

66
Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

54
Trump Brunson ile bir araya gelecek

Trump Brunson ile bir araya gelecek

224
Salah'ın kornerden attığı nefis gol

Salah'ın kornerden attığı nefis gol

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM